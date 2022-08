Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (23 de ani) se afla in plin proces de recuperare dupa accidentarea suferita la inceputul anului 2022. Internaționalul roman a suferit o ruptura a ligamentului incrucișat anterior și sta departe de terenul de joc timp de mai multe luni.

- Ianis Hagi (23 de ani) va reveni in acțiune abia la finalul anului in curs sau inceputul lui 2023, conform antrenorului de la Rangers, Giovanni van Bronckhorst. Revenirea lui Ianis Hagi pe teren se amana. Mijlocașul roman a suferit o ruptura de ligamente incrucișate la genunchi in luna ianuarie, iar…

- Ianis Hagi s-a decis. Internaționalul lui Rangers e o pierdere uriașa pentru naționala Romaniei in meciurile din Liga Națiunilor. Mijlocașul de 23 de ani se afla inca in plina recuperare dupa accidentarea frava suferita la genunchiul drept in luna ianuarie. Ianis Hagi a ținut sa transmita un mesaj de…

- Ianis Hagi, noi imagini de la recuperare. Internaționalul roman muncește in continuare pentru a reveni pe gazon dupa grava accidentare suferita in ianuarie. Mijlocașul lui Rangers a prezentat deja doua episoade din mini-seria „Intoarcerea” in care e infațișat dificilul drum al recuperarii sale fizice.…

- Cum arata genunchiul lui Ianis Hagi dupa accidentare. Internaționalul roman de la Rangers muncește din greu pentru a se recupera dupa grava accidentare suferita in ianuarie, in Cupa Scoției. Mijlocașul de 23 de ani mai are cateva luni de tras pana va putea sa revina pe gazon. Ianis Hagi a postat cateva…

- Ianis Hagi, dorit de Galatasaray. Internaționalul roman de la Rangers se afla in plin proces de recuperare dupa accidentarea grava suferita la genunchiul drept in luna ianuarie. Mijlocașul de 23 de ani va mai sta „pe tușa” cateva luni pana va putea fi apt fizic sa reintre pe gazon. Chiar și-așa, Ianis…

- Ianis Hagi a dezvaluit tot. Mijlocașul de 23 de ani de la Rangers e in plin efort de recuperare dupa grava accidentare suferita la ligamentele genunchiului drept, in ianuarie. Internaționalul roman trece prin cea mai dificila perioada a carierei, dar e determinat sa revina mai puternic pe gazon. Ianis…

- Ianis Hagi trage tare pentru recuperare. Mijlocașul roman de la Rangers se afla pe drumul dificil al recuperarii dupa accidentarea grava suferita in ianuarie. Internaționalul roman a facut progrese remarcabile, posibila lui prezența in lot fiind menționata chiar și inaintea finalei Europa League, de…