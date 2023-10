Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu, mesaj pentru contestatari dupa Romania – Andorra 4-0. Nicolae Stanciu a avut un discurs euforic dupa ce a marcat un gol fabulos in Romania – Andorra 4-0. Mijlocasul in varsta de 30 de ani a marcat cu o executie magnifica pe Arena Nationala, in fata a peste 20.000 de fani. Cel mai selectionat…

- Florinel Coman, atacantul echipei nationale a Romaniei, a marcat primul sau gol pentru tricolorii mari in meciul castigat duminica, la Bucuresti, 4-0 cu Andorra, scrie news.ro.„Din fericire suntem pe primul loc si sper sa ramanem tot asa. [a marcat primul sau gol la nationala] Sunt mandru de mine,…

- Ianis Hagi (24 de ani) a inscris al treilea gol in tricoul echipei naționale, in minutul 28 al meciului Romania - Andorra. Mijlocașul imprumutat de Rangers la Alaves a scos și un penalty. Edi Iordanescu l-a trimis pe Ianis Hagi din primul minut, iar fiul „Regelui” nu a dezamagit. A fost activ in primul…

- Edi Iordanescu ramane optimist si a facut o analiza realista dupa Belarus – Romania 0-0. Selectionerul Romaniei spune ca nationala este condamnata sa castige meciul cu Andorra. Selectionerul Edi Iordanescu a spus ca jucatorii Romaniei sunt pregatiti sa joace pana in ultima clipa pentru calificare. Edi…

- Marius Stefanescu i-a dedicat golul sotiei dupa Farul – Sepsi 2-1! Mijlocasul covasnenilor a recunoscut ca echipa lui nu se afla deloc intr-o perioada buna. Stefanescu a marcat un eurogol in minutul 45+2, dar nu a fost suficient ca echipa lui sa plece macar cu un punct de la Ovidiu. Marius Stefanescu…

- Ianis Hagi a rasuflat usurat, dupa ce Romania a invins-o pe Kosovo cu scorul de 2-0. Mijlocasul de la Alaves s-a declarat bucuros de rezultatul obtinut de „tricolori”, pe Arena Nationala, in duelul care s-a vazut in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Romania a invins-o cu 2-0 pe Belarus, gratie golurilor…

- Nicolae Stanciu a oferit prima reactie, dupa ce Romania a invins-o cu scorul de 2-0 pe Kosovo. Capitanul nationalei a rasuflat usurat, dupa rezultatul inregistrat de „tricolori” pe Arena Nationala. Mijlocasul a punctat in victoria nationalei, iar golul secund a fost marcat de Valentin Mihaila. Romania…

- Elias Charalambous a vorbit dupa FCSB – Dinamo 2-1. Antrenorul FCSB sustine ca Florinel Coman este cel mai bun jucator din Liga 1, avand doua reusite in primele doua meciuri. „Coman este si in acest an probabil cel mai bun jucator din Romania. A marcat un gol european. Suntem fericiti ca avem un jucator…