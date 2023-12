Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Edi Iordanescu, prezent la tragerea la sorți de la Hamburg, precum și tricolori de baza ai naționalei in preliminarii, au oferit pentru www.frf.ro primele reacții dupa ce Romania și-a aflat adversarii de la EURO 2024!

- Așteptarea și emoțiile au luat sfarșit. Romania și-a aflat adversarele de la EURO 2024 in cadrul unei ceremonii care a avut avea loc la Hamburg, Germania, gazda competiției de anul viitor. Proverbialul noroc al familiei Iordanescu de la tragerile la sorți s-a respectat și de aceasta data. Am scapat…

- Tragerea la sorți a grupelor EURO 2024 are loc sambata, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro transmisa in direct pe Pro TV și Voyo. Romania este in urna 2 la tragerea la sorți a grupelor EURO 2024, dupa ce a caștigat grupa I din preliminarii Așteptarea ia sfarșit sambata seara. Romania iși va afla adversarele…

- Romania a invins-o pe Elveția pe Arena Naționala, scor 1-0, in fața a 50.000 de suporteri. Echipa naționala a terminat Grupa I pe primul loc și va fi in urna a doua la tragerea la sorți pentru Campionatul European din 2024. Tragerea la sorți a grupelor Euro va avea loc la Hamburg, pe 2 decembrie, de…

- Romania - Elveția 1-0. Mircea Lucescu a vorbit despre calificarea naționalei la EURO 2024 și despre tragerea la sorți a grupelor Campionatului European. Romania e in urna 2 la tragerea la sorți care va avea loc pe 2 decembrie, in Germania. „Tricolorii” nu pot evita coloșii din prima urna, vor juca…

- Romania a invins Elveția in ultimul meci din Grupa I pentru calificarea la Campionatul European de Fotbal din 2024 din Germania. Ocuparea fotoliului de lider al grupei a propulsat naționala Romaniei in urna a doua valorica pentru tragerea la sorți a grupelor.Pe 2 decembrie, incepand cu ora 19:00,…

- Avand rezultatele actuale, „tricolorii" ar fi primii in urna a 4-a, cea mai slaba de care se va ține cont la tragerea la sorți a grupelor Euro 2024. Ar putea infrunta Portugalia, Spania și Olanda intr-o serie incendiara! Cu doua victorii, am avansa in urna a doua la tragere! Pe 2 decembrie, incepand…

- Avand rezultatele actuale, „tricolorii" ar fi primii in urna a 4-a, cea mai slaba de care se va ține cont la tragerea la sorți a grupelor Euro 2024. Ar putea infrunta Portugalia, Spania și Olanda intr-o serie incendiara! Cu doua victorii, am avansa in urna a doua la tragere! Pe 2 decembrie, incepand…