Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (24 de ani) a revenit in lotul echipei naționalei dupa mai bine de un an și jumatate și a ținut sa le transmita un mesaj suporterilor. Revenit la inceputul anului dupa o accidentare grava la genunchi, care l-a ținut departe de gazon mai bine de un an, Ianis Hagi a fost convocat de selecționerul…

- Nicolae Stanciu (30 de ani), mijlocașul lui Wuhan Three Towns, va fi decarul naționalei și la meciurile cu Kosovo și Elveția. Ianis Hagi a acceptat decizia și a preluat echipamentul cu numarul 14, cel purtat la ultimele sale acțiuni din 2021, inainte sa se accidenteze. Naționala Romaniei va fi in efectiv…

- Revenit la naționala dupa mai bine de un an de la operația sufertita la genunchi, Ianis Hagi (24 de ani), mijlocașul ofensiv al lui Rangers, nu va fi forțat de selecționerul Edi Iordanescu in meciul de lupta de la Priștina, cu Kosovo. „Nu e inca 100%”, spus oameni din anturajul naționalei. Kosovo -…

- Edi Iordanescu pare ca a imprumutat strategia lui Dan Petrescu și transmite mesaje care arata ingrijorarea inaintea fiecarui meci. Așa se intampla și acum inaintea partidelor cu Kosovo și Elveția, despre care selecționerul a spus ca este cea mai grea acțiune. Ianis Hagi a ramas in lotul pentru aceasta…

- Edi Iordanescu, selecționerul Romaniei, a postat un citat enigmatic din Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid. Chiar in ziua in care trebuie sa anunțe lista preliminara a jucatorilor din campionatul intern pentru meciurile cu Kosovo și Elveția, din deplasare, Edi a postat un citat misterios, in…

- ​Romania va juca in luna iunie impotriva echipelor naționale din Kosovo și Elveția in preliminariile pentru Euro 2024, iar selecționerul Edi Iordanescu a anunțat lista preliminara a stranierilor convocați. Printre aceștia se numara și Ianis Hagi.

- Convocarea lui Ianis Hagi (24 de ani) pentru partidele cu Kosovo și Elveția, din iunie, pentru preliminariile Euro 2024, depinde de cat va juca și in ultimele partide ale lui Rangers, cu Hearts și cu St. Mirren. ...

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, duminica dimineata, ca echipa nationala trebuie sa se califice la Campionatul European din 2024, el subliniind ca toate problemele trebuie depasite si nu mai este voie sa se gaseasca scuze. "Ne lipsesc anumiti jucatori, ma gandesc la Chiriches, la Ianis Hagi,…