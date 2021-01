Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, in varsta de 22 de ani, a marcat golul cu care echipa Rangers a caștigat ultima etapa din Scoția, cu scorul de 1-0 in fața celor de la Hiberninan. Fiul lui Gica Hagi a facut și o postare pe contul de Facebook, in care a presarat și o gluma, care a devenit virala. […] The post Ianis Hagi,…

- Ianis Hagi (22 de ani) a fost din nou decisiv pentru Rangers, in victoria 1-0 cu Hibernian, marcand singurul gol al partidei. La final, internaționalul roman a postat un mesaj pe contul de facebook, explicand ce a insemnat pentru el partida disputata de Boxing Day. „Mereu am visat sa joc de Boxing Day.…

- Joi, Virgil Ianțu a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, in care i se adreseaza Primarului Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand. Prezentatorul și-a prezentat nemulțumirile legate de problemele din acest sector. Virgil Ianțu a rabufnit și a dat carțile pe fața Intr-o postare pe pagina sa…

- Ianis Hagi (22 de ani) este dorit de Istanbul Bașakșehir. Jucatorul lui Glasgow Rangers este monitorizat de campioana en-titre a Turciei. Ianis Hagi a pierdut primul "11" la Glasgow Rangers și conform publicației turce Hurriyet, fiul lui Gica Hagi, nascut la Istanbul, iși dorește sa paraseasca echipa…

- Gica Hagi (55 de ani) a analizat ascensiunea fiului sau, Ianis (22), care evolueaza in prezent in Scoția, pentru Rangers. In acest sezon, Ianis Hagi a adunat 1 gol și 8 pase decisive pentru Rangers, in 17 meciuri; „Regele” spune ca Ianis a demonstrat deja ca este un fotbalist valoros, dar subliniaza…

- Declaratii uimitoare facute de un nume greu din fotbal despre Gica si Ianis Hagi. Cum au fost umiliti cel mai mare fotbalist roman si fiul sau?! Controversele au aparut imediat. Gica Hagi, criticat de Marcel Raducanu Fost mijlocas la Steaua, Marcel Raducanu a criticat aspru declaratiile facute de Gica…

- Gica Hagi (55 de ani) l-a urmarit pe Ianis Hagi (22 de ani) in Standard Liege - Rangers 0-2. „Regele” a vorbit la superlativ despre performanțele obținute de Dan Petrescu la CFR Cluj. CFR Cluj a invins-o pe ȚSKA Sofia, scor 2-0, la debutul in grupele Europa League. Prestația campioanei Romaniei l-a…

- Gheorghe Hagi (55 de ani), fostul mare fotbalist roman, a fost nominalizat la de France Football in „topul celor mai buni mijlocași din istorie” alaturi de alți 19 jucatori de legenda. Publicația care ofera „Balonul de Aur” l-a inclus pe Gheorghe Hagi pe lista celor mai buni mijlocași din toate timpurile…