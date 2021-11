Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici este cel mai bun tanar sportiv din Europa. Inotatorul de 17 ani a primit titlul, joi seara, in cadrul unei ceremonii care a avut loc seara in Slovacia. notatorul roman David Popovici a castigat premiul Piotr Nurowski pe anul 2021, dupa ce a fost votat, joi seara, drept cel mai bun tanar…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) trage un semnal de alarma cu privire la ritmul ”foarte ingrijorator” al transmiterii COVID-19 in Europa, avertizand ca s-ar putea ca inca jumatate de milion de oameni sa moara pana in februarie, relateaza AFP. Numarul cazurilor noi pe zi este in crestere de aproape…

- Tenismanul roman Marius Copil este foarte aproape de iesirea din top 300 in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), dat publicitatii luni, in care ocupa locul 294. Aradeanul a coborat 45 de locuri fata de ierarhia publicata acum doua saptamani. Sarbul Novak Djokovic, rusul Daniil…

- Un roman a murit la fiecare 5 minute in ultimele 24 de ore din cauza COVID-19, anunța site-ul guvernamental RO Vaccinare. Statistica a fost realizata de vineri pana sambata. Potrivit cifrelor prezentate, 13.957 de oameni sunt internați in spitale, din care 383 sunt copii. De asemenea, 1.593 de oameni…

- Situația pandemica din Romania se acutizeaza de la o ora la alta. Ministrul afacerilor interne Lucian Bode a afirmat ca, in curand, țara noastra va ajunge la pragul de 20.000 de infectari pe zi, iar autoritațile se gandesc serios sa ceara sprijinul spitalelor din Europa pentru transferul pacinților…

- Presa din Italia anunța ca a fost gasita cutia neagra a aparatului de zbor prabușit la Milano. In tragedia soldata cu opt victime și-au pierdut viața miliardarul roman in imobiliare Dan Petrescu, soția acestuia și fiul sau, Dan Ștefan Petrescu. A fost gasita cutia neagra a aparatului, anunța Corriere…

- Emma Raducanu, al carei tata este roman, a invins-o in finala, sambata noaptea, pe Leylah Fernandez cu scorul 6-4, 6-3 și scrie istorie, caștigand US Open 2021. Britanica a ajuns astfel la 10 victorii la rand cu 2-0 la seturi la US Open. Britanica Emma Raducanu, 18 ani si locul 150 WTA, si canadianca…

- A murit Ion Caramitru. Actorul de 79 de ani era internat de aproximativ o luna la Spitalul Elias din București. Potrivit unor surse, actorul Ion Caramitru era internat in Spitalul Elias din Bucuresti, acolo unde, tot astazi, a murit si legendarul sportiv roman Ivan Patzaichin. Se pare ca Ion Caramitru…