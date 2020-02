Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (21 de ani, mijlocaș ofensiv) a fost din nou titular la Rangers. Noua sa echipa, antrenata de Steven Gerrard, a caștigat impotriva lui Hamilton, scor 4-1, și s-a calificat in sferturile Cupei Scoției. Al doilea meci ca titular pentru Ianis la Rangers. Daca miercuri, la 2-1 cu Hibernian in…

- Ianis Hagi a debutat la Rangers, sambata, mijlocașul roman fiind introdus pe teren de Steven Gerrard in minutul 77 al confruntarii cu Aberdeen, contand pentru runda cu numarul 24 din prima liga scoțiana, scor 0-0.

- "Ianis a ajuns la Rangers pentru ca nu juca la Genk. Eu cred ca este un pas inaiinte, pentru ca pleaca la o echipa cu un antrenor legendar, o echipa de top, o echipa care este obiisnuita sa joace in cupele europene an de an, insa de acum incolo totul va tine numai de Ianis. Antrenorul si l-a dorit mult,…

- Ianis Hagi (21 de ani) a fost prezentat oficial la noua sa echipa Rangers."Sa fac parte dintr-un club atat de mare, care are mentalitatea de a caștiga fiecare meci, m-a determinat sa iau aceasta decizie și sunt foarte fericit. D-abia aștept sa intalnesc fanii și abia aștept ca ei sa se intalneasca…

- Ianis Hagi a fost taxat de fanii lui Rangers inca de la sosirea pe aeroportul din Glasgow, scriu cei de la realitateasportiva.net. Internationalul roman a fost imprumutat de Genk pana la vara. Daca va impresiona in Scotia, formatia lui Steven Gerrard il poate cumpara definitiv pentru 5 milioane de euro.…

- Clubul scoțian Rangers a anunțat, vineri, prelungirea ințelegerii managerului Steven Gerrad pana in anul 2024. Anunțul a venit la doar cateva ore dupa ce echipa s-a calificat in șaisprezecimile de finala ale Europa League, anunța MEDIAFAX.Steven Gerrard (39 de ani) a preluat-o pe Rangers la…