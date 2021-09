Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, miercuri, ca Ianis Hagi, care a fost testat pozitiv cu coronavirus la Skopje, va ajunge in Romania in regim de izolare, cu o aeronava privata. "In urma acordului autoritatilor nord-macedonene si cu avizul autoritatilor romane, tricolorul Ianis Hagi va ajunge in…

- Dupa ce Gazeta a prezentat in urma cu 2 zile poze cu gazonul deplorabil de la Skopje, Federația Romana de Fotbal s-a plans și ea in ziua meciului cu macedonenii de suprafața de joc de pe „Tose Proeski”. Macedonia de Nord – Romania, meci din preliminariile CM 2022, se joaca miercuri, de la 21:45. Partida…

- Mijlocasul ofensiv Ianis Hagi, component al nationalei de fotbal a Romaniei, a fost depistat pozitiv la testul anti-Covid-19 efectuat la Skopje. „Ianis Hagi, in urma unor usoare simptome, a fost testat pozitiv la Skopje. Marti, in jurul pranzului, Ianis Hagi a acuzat usoare dureri de cap in cantonamentul…

- Naționala Romaniei s-a pregatit in aceasta seara la Skopje, pe stadionul „Tose Proeski”, inaintea meciului de maine cu Macedonia de Nord, din preliminariile CM 2022. Macedonia de Nord – Romania, meci din preliminariile CM 2022, se joaca miercuri, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Aeronava C-27 J Spartan trimisa de Romania pentru a sprijini autoritatile din Macedonia de Nord in lupta impotriva incendiilor de vegetatie a efectuat, duminica, patru misiuni de sprijin, actionand cu 20.000 de litri de apa. Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), aeronava a intervenit…