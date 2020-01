Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Ianis Hagi, mijlocasul echipei belgiene Racing Genk, va fi imprumutat la formatia scotiana Glasgow Rangers, scrie site-ul walfoot.be, potrivit Agerpres. Ianis Hagi, care are 21 de ani, s-a transferat in vara de la FC Viitorul la Genk, dar nu a reusit sa se impuna la campioana Belgiei.…

- Clubul turc Gazișehir Gaziantep, antrenat de Marius Șumudica, a anunțat, marți, imprumutul mijlocașului roman Alexandru Maxim (29 de ani), de la formația germana Mainz, pana la finalul sezonului actual, anunța MEDIAFAX."Gaziantep a ajuns la un acord cu fotbalistul Alexandru Maxim pana la finalul…

- Tudor Baluța, mijlocașul imprumutat la Den Haag de Brighton, a jucat primele 90 de minute in Eredivisie, 0-4 cu Utrecht, dar a dezamagit si n-a fost apreciat in De Telegraaf. A primit un avertsment dupa pauza. Nu a fost deloc seara visata de Tudor Baluta pentru debutul la ADO Den Haag. Titularizat aseara…

- Internaționalul roman Ianis Hagi a fost introdus in minutul 72 al meciului dintre Napoli și Genk, scor 4-0, contand pentru ultima etapa din grupa E a Ligii Campionilor. El a fost victima unui dribling de efect reușit de Gianluca Gaetano, dar a fost și aproape sa inscrie pentru formația belgiana,…

- Leul si-a cautat un nou nivel de echilibru in raport cu moneda euro in aceasta saptamana dupa mai multe evenimente notabile care au pus presiune pe curs. Intrebarea relevanta este daca leul si-a gasit acel prag relevant sau daca tendinta de depreciere a monedei nationale va continua, informeaza Mediafax…