- Slavia Praga a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Mlada Boleslav, in etapa a 18-a a campionatului ceh. Gazdele au deschis scorul in minutul 31, prin Bah, care a fructificat o centrare a lui Nicolae Stanciu. Internaționalul roman a marcat golul de 2-0, in minutul 40, cu un șut…

- Nou preț astronomic pentru Ianis Hagi. Internaționalul roman de la Rangers este dat, in continuare, ca și plecat de la campioana Scoției. Periodic apar informații conform carora mijlocașul de 23 de ani este dorit de cite o echipa europeana. Acum insa, pare-se ca principalul impediment in calea realizarii…

- Ianis Hagi, la mare preț in Scoția. Internaționalul roman de la Rangers a debutat cu succes sub comanda noului antrenor al echipei, olandezul Giovanni van Bronkchorst, Ianis Hagi a fost titular in primele doua partide jucate cu inlocuitorul lui Steven Gerrard pe banca tehnica. Iar cota mijlocașului…

- Presa din Scoția, la picioarele lui Ianis Hagi. Ce au scris jurnaliștii britanici despre roman, dupa partida caștigata in Europa League, scor 2-0, contra Spartei Praga. Debutul pe banca tehnica a olandezului Giovanni van Bronkchorst a fost incununat cu succes. Internaționalul roman a inceput meciul…

- Steven Gerrard, antrenorul echipei Glasgow Rangers, are șanse mari sa devina tehnicianul celor de la Aston Villa, dupa cum informeaza BBC.Formația din Premier League nu l-ar fi abordat înca oficial pe Gerrard, lucru care se va întâmpla în urmatoarele 48 de ore. "Munca…

- Ianis Hagi, laudat de presa din Scoția. Internaționalul roman nu a fost titular in partida din Europa League jucta de Rangers in deplasare, cu danezii de la Brondy. Dar mijlocașul de 23 de ani a reușit sa devina decisiv pentru formația sa, chiar daca a intrat abia in minutul 56, inscriind golul egalizator.…

- Rangers, campioana Scoției, a invins-o pe St. Mirren, intr-un meci din etapa 10 a campionatului, scor 2-1, in care Ianis Hagi (23 de ani) a fost titular și a obținut un penalty. La finalul partidei, Steven Gerrard, antrenorul scoțienilor, l-a laudat pe mijlocașul roman. Legenda lui Liverpool l-a laudat…

- Ianis Hagi a obținut un penalty pentru Glasgow Rangers în meciul pe care campioana Scotiei l-a câstigat cu scorul de 2-1, duminica, pe terenul echipei St. Mirren, în etapa a zecea din Premiership.Gazdele au deschis scorul prin Ronan ('4). În minutul 42, Roofe a egalat…