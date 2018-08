Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul a fost eliminata din Europa League de olandezii de la Vitesse Arnhem, scor 5-3 la general, dupa un meci bun facut de elevii lui Hagi la Ovidiu, acestia nu au mai reusit sa confirme si in Olanda, unde au pierdut meciul, scor 3-1.

- Viitorul paraseste Europa dupa o dubla cu Vitesse, scor 3-5 la general, in turul doi preliminar al Ligii Europa. Meciul decisiv a avut loc in Olanda, unde fostii campioni ai Romaniei au cedat cu 1-3, dupa ce timp de 90 de minute s-au intrecut in greseli.

- Joi vor avea loc meciurile retur din turul al doilea preliminar al Europa League, doua reprezentante ale Romaniei urmand sa lupte pentru calificarea in runda urmatoare a competiției. Dupa 2-2 in meciul tur, Viitorul spera sa produca surpriza in Olanda, unde va da piept cu Vitesse, de la ora 21:00. Aflata…

- Gica Hagi, Ianis Hagi și Bradley de Nooijer au vorbit inaintea meciului cu Vitesse de joi, ora 21:00, din manșa a doua a turul 2 al Europa League. In tur a fost egal, 2-2. "Regele" a vorbit la superlativ de fotbalul olandez, insa a recunoscut ca nu se da batut și ca Viitorul crede in calificare la meciul…

- Cu o populație la jumatatea Constanței, Arnhem i-a intampinat pe constanțeni cu o liniște ciudata. Orașelul aflat aproape de granița dintre Olanda și Germania pare amorțit de caldura neobișnuita, care a ars iarba, transformand parcurile in covoare galbuie. Ici, colo, grupuri de tineri se indreapta spre…

- Viitorul și Vitesse au remizat in prima manșa a turului doi preliminar din Europa League, scor 2-2, insa Ianis Hagi a avut probleme mari din cauza evoluției modeste. Hagi jr. a avut din nou o prestație dezamagitoare, iar publicul a reacționat imediat la greșelile facute de acesta. Au existat mai multe…

- Echipa FC Viitorul s-a calificat in turul 2 al Europa League, dupa ce a trecut, cu scorul general de 2-0, de formația Racing FC Union (Luxemburg). Constantenii castigasera, scor 2-0, partida din prima mansa, din deplasare, iar meciul retur, disputat joi seara, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi…

- FC Viitorul a mai reușit un transfer dupa ce echipa s-a calificat in turul 2 al Europa League, unde va intalni Vitesse. Echipa lui Gica Hagi l-a adus pe Andrei Artean de la ACS Poli Timișoara. Viitorul a platit 100.000 de euro pentru a-l aduce pe Artean, fotbalsit care a mai fost pe lista FCSB-ului.…