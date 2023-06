Stiri pe aceeasi tema

- Kosovo – Romania 0-0, in preliminariile EURO 2024. Tricolorii nu au reușit sa infranga selecționata kosovara, la Priștina, și astfel sa-și asigure un avantaj decisiv in lupta pentru calificarea in grupele turneului european. Selecționata Romaniei ramane insa pe locul 2, la bataie cu Elveția și Israel.…

- Nicolae Stanciu a avut un mesaj categoric dupa Kosovo – Romania 0-0. Echipa nationala a Romaniei a remizat, la Pristina, in Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024. Meciul s-a disputat chiar in ziua in care selecționerul Edward Iordanescu implinit 45 de ani. La finalul partidei, Nicolae…

- Ultimele detalii inaintea partidei dintre Kosovo si Romania, vor fi prezentate in emisiunea lui Dan Pavel, AS.ro LIVE, de la ora 10:30. Meciul din preliminariile EURO 2024 va fi vineri, de la ora 21:45, exclusiv pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Romania lupta pentru a treia victorie, in grupa de calificare…

- Kosovo – Romania LIVE VIDEO | Mihai Stoichita a transmis un mesaj clar despre Ianis Hagi. Directorul tehnic de la FRF sustine ca mijlocasul lui Rangers se afla intr-o conditie fizica excelenta, inaintea „dublei” din preliminarii cu Kosovo si Elvetia. Kosovo – Romania, duelul din preliminariile EURO…

- Mihai Stoichița, directorul Comisiei Tehnice a FRF, dezvaluie ca reintegrarea lui Ianis Hagi in echipa naționala decurge conform așteptarilor. Fotbalistul lui Rangers a evoluat in amicalul „tricolorilor” cu CS Tunari (4-1), iar primele impresii sunt pozitive. Kosovo - Romania e programat vineri, 16…

- Romania se pregatește de cele doua dueluri din preliminariile EURO 2024, contra reprezentativelor din Kosovo (16 iunie), respectiv Elveția (19 iunie). Totuși, pana la primul meci, Edward Iordanescu le-a pregatit o surpriza „Tricolorilor”.Potrivit celor de la Antena Sport, naționala Romaniei va juca…

- Kosovo – Romania LIVE VIDEO Helmut Duckadam il cere pe Marian Aioani titular. Meciul e pe 16 iunie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Aioani a aparat poarta campioanei Farul. Kosovo – Romania e vineri, 16 iunie, de la 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Cei 3 portari convocati de […]…

- Andorra – Romania 0-2, in preliminariile EURO 2024. Reprezentativa Romaniei a intalnit-o pe Andorra, in primul meci din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2024. Tricolorii au inceput cu dreptul și au invins ușor selecționata adversa: un scor bun, care putea fi insa și mai mare. Partida…