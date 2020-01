Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi nu a prins lotul echipei Genk pentru urmatoare partida din campionatul Belgiei, in deplasare, cu Gent. Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a precizat ca mijlocașul internațional nu trebuia sa se transfere in strainatate, ci sa mai joace cațiva ani in Romania, anunța MEDIAFAX."Pentru…

- Fostul internațional Ilie Dumitrescu (51 de ani) a vorbit in termeni laudativi despre Dragoș Nedelcu (22 de ani, mijlocaș defensiv), fotbalistul celor de la FCSB care va fi folosit in viitor pe poziția de fundaș central, dupa cum a declarat recent finanțatorul Gigi Becali. „Este o soluție in plus pentru…

- Ianis Hagi (21 de ani) a devenit un subiect atat de sensibil pentu tatal sau, incat pana si Gigi Becali, care vorbeste, uneori, fara sa se gandeasca, isi cantareste de doua ori cuvintele in cazul sau.

- Gigi Becali, 61 de ani, exulta, dupa ce echipa pe care o finanțeaza, FCSB, a batut, duminica, pe Arena Naționala, peUniversitatea Craiova cu 2-0 și a urcat pe locul 3 in clasamentul din Liga 1.In preajma sarbatorilor de iarna, patronul de la FCSB viseaza frumos. Mai precis, Gigi Becali anunța ca echipa…

- Meciul Voluntari-FCSB nu s-a mai disputat sambata seara, din cauza ploii care a stricat terenul din Ilfov, dar Gigi Becali a aratat care-i sunt intențiile: l-a scos din echipa pe Ionuț Panțaru (23 de ani), fundașul stanga pe care i-l propunea agresiv lui Contra ca titular in naționala. „Contra nu e…

- "Mi-au pus sechestru pe avere. O sa ma duc sa-i dau in judecata. Mi-au pus sechestru pe conturile mele, personale, nu au treaba societațile. Ma distreaza acțiunile lor, dar in același timp ma si intristeaza. Intr-o saptamana doua o sa vedeți ca se rezolva totul", a anunțat Gigi Becali la Digi Sport.…

- Gigi Becali (61 de ani) a ajuns astazi, in jurul orei 12:10, la sediul DNA din București pentru a ridica o ordonanța de clasare a unui dosar. Patronul celor de la FCSB a vorbit preț de cateva secunde pe trepetele de la DNA, explicand motivul prezenței: „Nu interpretați voi ca Gigi Becali e la DNA.…

- Gigi Becali a confirmat informațiapentru ProSport. "A venit baiatul la mine și mi-a zis ca vrea sa-și cumpere o casa ca sa-și aduca parinții inapoi in Romania. Pai, le-am dat eu altora pentru mașini și alte prostii, cum sa nu-i dau lui ca sa ia o casa pentru maica-sa și taica-su?", a declarat…