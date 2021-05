Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, a fost din nou rezerva in echipa Glasgow Rangers. De altfel, acesta este mereu cel la care se renunța, la echipa din Scoția. Ianis Hagi, in dizgrație la Rangers?! Se pare ca Steven Gerrard nu se mai bizuie pe Ianis Hagi in echipa de start pe care o folosește […] The…

- Ianis Hagi (22 de ani) a evoluat 79 de minute pentru Rangers, in remiza de pe terenul lui St. Johnstone, scor 1-1. Rangers este deja campioana in Scoția și a mai redus motoarele, dar ramane neinvinsa dupa 35 de etape. Steven Gerrard l-a trimis pe Ianis Hagi titular, pentru prima data in luna aprilie,…

- Glasgow Rangers, cu internationalul roman Ianis Hagi pe banca de rezerve, a invins-o pe rivala Celtic Glasgow cu scorul de 2-0, duminica, in optimile de finala ale Cupei Scotiei la fotbal. Echipa antrenata de Steven Gerrard, care si-a asigurat de ceva vreme titlul in Premiership, s-a impus prin golul…

- Glasgow Rangers și Slavia Praga se vor infrunta astazi, in manșa tur din optimile Europa League, de la ora 19:55. Inainte de primul duel cu Nicolae Stanciu (27 de ani), de pe Sinobo Stadium, presa din Scoția l-a laudat pe Ianis Hagi (22 de ani), dupa ce a caștigat titlul cu formația pregatita de Steven…

- Ianis Hagi (22 de ani), proaspat campion cu Glasgow Rangers, e sfatuit sa mai continue minimum un sezon in Scoția. E indemnul primit de la nimeni altul decat Gica Popescu, un apropiat de-ai familiei Hagi. „Baciul” considera ca Ianis ar trebui sa fie atras de mirajul Ligii Campionilor, competiție pe…

- Iar presa din Scoția considera ca in acest moment cota jucatorului a crescut foarte mult, iar pe fondul crizei financiare cauzate de COVID-19, trupa lui Steven Gerrard va incerca sa faca rost de bani vanzand unul dintre jucatorii importanți ai liderului din campionat.„Numele lui Ianis Hagi este uriaș,…

- Glasgow Rangers, Arsenal, Ajax, Molde, Granada, Sahtior Donetk si Villarreal s-au calificat, joi, in optimile de finala ale Europa League la fotbal, dupa meciurile din mansa secunda a saisprezecimilor de finala. Rangers, liderul din Scotia, a castigat la capatul unui nou meci cu multe…