Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu a oferit prima reactie, dupa ce Romania a invins-o categoric pe Andorra, cu 4-0. Selectionerul s-a declarat multumit de jocul prestat de „tricolorii”, in duelul de pe Arena Nationala. De asemenea, acesta a mai raspuns si criticilor primite dupa egalul cu Belarus. Romania s-a impus fara…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Mihai Stoica are emoții inaintea meciurilor echipei naționale. Oficialul de la FCSB a vorbit despre problemele pe care le are selecționata condusa de Edi Iordanescu. Primul meci al „tricolorilor”, din acțiunea din aceasta luna, va fi impotriva selecționatei din Belarus.…

- Ianis Hagi (24 de ani), mijlocașul ofensiv de la Alaves, a oferit mai multe detalii din interiorul echipei naționale. Internaționalul roman explicat de unde a aparut atmosfera buna din sanul echipei naționale, despre care au vorbit in ultimul timp selecționerul Edi Iordanescu și capitanul Nicolae Stanciu.…

- Viorel Moldovan a prefațat meciul dintre Romania și Kosovo și vrea ca Edi Iordanescu sa faca mai multe schimbari in echipa de start. Fostul atacant cere ca fundașul Radu Dragușin (21 de ani), titular cu Israel, sa fie lasat pe banca. Romania intalnește de la 21:45 Kosovo, pe Arena Naționala, in preliminariile…

- Ianis Hagi a fost cerut titular in duelul dintre Romania si Kosovo. Iosif Rotariu este de parere ca fiul „Regelui” ar trebui sa fie trimis in teren de catre Edi Iordanescu, in duelul care se va vedea pe Antena 1 si in AntenaPLAY, marti, de la 21:45. Ianis Hagi a fost „uitat” pe banca de […] The post…

- Romania infrunta astazi, 9.09.2023, naționala din Israel in preliminariile Campionatului European de Fotbal. Tricolorii conduși de Edi Iordanescu au opt puncte dupa patru meciuri, iar un succes in meciul programat pe Arena Naționala ar consolida poziția secunda. Duelul incepe la ora 21.45 și va putea…

- Selectionerul nationalei, Edi Iordanescu, priveste cu incredere dubla Romaniei cu Israel si Kosovo. Romania – Israel e sambata, de la ora 21:45 in format LIVE TEXT pe AS.ro. Romania – Kosovo va fi in exclusivitate pe Antena 1 si in AntenaPLAY marti, tot de la 21:45. Ambele jocuri ale nationalei din…

- La fel ca și precedenta acțiune a echipei naționale, selecționerul Edi Iordanescu a convocat doi clujeni in lotul echipei naționale. Este vorba de portarul Horațiu Moldovan și de mijlocașul Olimpiu Moruțan. Horațiu Moldovan are 25 de ani și este nascut la Cluj Napoca. Este cotat in acest moment la 2…