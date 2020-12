Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a adus victoria echipei Glasgow Rangers in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul cu Hibernian, castigat cu 1-0, sambata, pe teren propriu. Hagi jr. le-a dat asigurari fanilor ca nu s-a accidentat cand a celebrat golul și a dezvaluit ca și-a mai implinit un vis.…

- Ianis Hagi a adus victoria echipei Glasgow Rangers in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul cu Hibernian, castigat cu 1-0, sambata, pe teren propriu. Antrenorul sau, Steven Gerrard, l-a laudat pe roman, dupa reușita de 3 puncte. ”Ianis a primit oportunitatea de a reveni…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi este intr-o forma excelenta la sfarșit de an. Mijlocașul i-a adus din nou in delir pe fanii lui Glasgow Rangers, dupa ce a marcat golul victoriei in meciul cu Hibernian din etapa cu numarul 20 din campionatul Scoției.

- Ianis Hagi are o perioada foarte buna și a reușit sa inscrie pentru Glasgow Rangers in al doilea meci consecutiv. De aceasta data, golul internaționalului roman a adus victoria pentru echipa sa. Ianis Hagi a marcat golul victoriei pentru Glasgow Rangers in campionatul Scotiei, in meciul castigat, scor…

- Internationalul roman Ianis Hagi a adus victoria echipei Glasgow Rangers in etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul cu Hibernian, castigat cu 1-0, sambata, pe teren propriu. Hagi a fost titular si a inscris in min. 33, cu un sut de la circa 8 metri, la centrarea lui…

- Glasgow Rangers a câștigat la limita, scor 1-0, meciul disputat în campionatul Scoției contra celor de la Hibernian. Unicul gol i-a aparținut lui Ianis Hagi. Titular, Ianis a marcat în minutul 33. Internaționalul român a fost înlocuit în minutul 76 cu Arfeld.Duelul…

- Ianis Hagi a marcat golul victoriei pentru Glasgow Rangers in campionatul Scotiei, in meciul castigat, scor 1-0, cu Hibernian, din etapa a XX-a. Hagi, care a fost titular, a marcat in minutul 33, scrie news.ro. El a fost inlocuit in minutul 67 cu Arfeld. ”Rapid ca un fulger!”, au spus…

- Ianis Hagi a revenit printre titularii lui Glasgow Rangers, dupa mai bine de o luna. A fost chiar integralist in victoria pe care echipa sa a reușit-o in Cupa Ligii, cu Falkirk, formație din liga a treia. Doar ca atacantul roman nu a reușit sa profite de șansa pe care a primit-o de la Steven […] The…