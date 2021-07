Ianis Hagi a marcat primul gol la Rangers, în noul sezon (Video) Jucatoul echipei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a deschis scorul in meciul castigat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de campioana en-titre a Scoției, in fata formatiei Livingston, in prima etapa a campionatului. Ianis Hagi a inceput cum nu se putea mai bine noua ediție de campionat din Scoția. Internaționalul roman a fost titularizat de Steven și a deschis scorul in minutul 8, cu un șut din interiorul careului. Rangers 1-0 Livingston8' Ianis Hagi https://t.co/9qyjGz0fOu #SofaScore #RAN #LIV — Skeioslav (@SkeioMig) July 31, 2021 Celelalte goluri au fost marcate de Wright (79) si Roofe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a inscris un gol in meciul castigat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Livingston, in prima etapa a campionatului Scotiei, potrivit news.ro. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat…

- Ianis Hagi a debutat perfect în noul sezon din Scoția: internaționalul român a deschis scorul pentru Glasgow Rangers în meciul din prima etapa cu Livingston FC.În minutul 8 al partidei de pe Ibrox Stadium, Tavernier a centrat în careu, Ianis a preluat excelent, a "culcat"…

- Internationalul roman Ianis Hagi a fost desemnat cel mai bun tanar jucator al anului la Glasgow Rangers, in cadrul unei gale care a avut loc luni seara, informeaza clubul scotian de fotbal. Hagi, in varsta de 22 ani, a marcat 8 goluri si a oferit 15 pase decisive in cele 46 de meciuri disputate in toate…

- Lunga perioada in care fanii echipei antrenate de Steven Gerrard au sperat sa guste din nou din succesul de a fi cei mai buni din Scoția a luat sfarșit. Cu aportul important al lui Ianis Hagi, Rangers a caștigat campionatul intr-un stil de mare echipa. A terminat sezonul neinvinsa, iar mijlocașul de…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat un gol si a obtinut un penalty pentru Glasgow Rangers in meciul pe care campioana Scotiei l-a castigat, cu scorul de 3-0, in deplasare, cu Livingston FC, in etapa a patra din play-off-ul Premiership. Titular si schimbat in min. 85, Hagi jr. a ajuns la un total…

- In seara in care Ianis Hagi (22 de ani) a inscris pentru Rangers, Ilie Dumitrescu (52) a oferit informații despre clauza de reziliere prevazuta in contractul mijlocașului roman cu proaspata campioana a Scoției. Aflat pe teren timp de 86 de minute cu Livingston, intr-un meci caștigat de Rangers cu 3-0,…

- Ianis Hagi se afla in Scoția de peste un an acum. Ramane dificil sa precizam exact ce se va intampla cu playmakerul roman. Pentru fiecare performanța buna jucatorul a fost laudat. Pentru prestațiile negative, inclusiv Gerrard l-a criticat. Acum jucatorul roman este curtat de echipe importante. Cu toate…