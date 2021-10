Ianis Hagi a marcat împotriva Germaniei, dar gegeaba: “Normal să fiu dezamăgit” Ianis Hagi (22 de ani) a declarat, vineri seara, dupa infrangerea suferita in Germania, ca jucatorii sunt triști pentru ca puteau obține macar o remiza. “Nici nu vreau sa ma gandesc la chestia asta, daca a fost cel mai frumos gol. Plecam din Germania fara niciun punct. Normal sa fiu dezamagit. Cand conduci cu 1-0 la pauza te gandesti sa tii de scor. Cand vii intr-o deplasare de genul acesta e greu sa scapi fara gol. Si un egal era bun pentru noi. Suntem tristi, dar cred ca este un meci foarte important luni si trebuie sa ne concentram pe ce avem de facut luni. Suntem o generatie noua si usor-usor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

