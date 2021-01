Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de Ambasada Israelului in Romania."Vestea morții lui Iancu Țucarman este deosebit de trista pentru mine. Supraviețuitor al unor orori inimaginabile din timpul Pogromului de la Iași, un om cu o dorința de viața incredibila, Iancu Tucarman nu a mai putut lupta impotriva acestui virus…

