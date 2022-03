Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile americane și-au continuat marșul descendent inceput cu cateva saptamani in urma. Traiectul descendent a fost condus in mare parte de aceleași temeri: impactul sancțiunilor americane asupra Rusiei pentru operațiunea sa „militara speciala” din Ucraina. Așa cum Big Pharma a fost marele caștigator…

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, transmite dpa. In același timp, armata rusa a anunțat ca va „opri focul” și va deschide coridoare umanitare in orașele ucrainene, astazi la ora 10:00, potrivit agenției de presa Interfax. Doua promisiuni…

- Presa ucraineana anunța ca un avion rusesc cu turiști a fost reținut in Egipt. Lucrurile s-au intamplat in Sharm el-Sheikh, unde a fost reținut un avion Ural Airlines cu turiști ruși la bord. Pe timp de razboi, aceștia planificau sa se distreze in vacanța.„Un locatar a depus o cerere catre autoritațile…

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev.

- VIDEO| BOMBELE rușilor CAD in Irpin, unde civilii incearca sa fuga de razboi. Doi copii au fost omorați BOMBELE rușilor CAD in Irpin, unde civilii incearca sa fuga de razboi. Doi copii au fost omorați Un punct de control pentru evacuarea civililor care incercau sa scape din districtul Irpin, la vest…

- Vladimir Putin a transmis astazi un nou mesaj catre NATO. S-a referit la sancțiunile occidentale impotriva Rusiei. Putin a accentuat faptul ca se aseamana cu o declarație de razboi. Liderul de la Kremlin a avertizat ca orice incercare de a impune o zona de interdicție aeriana in Ucraina ar echivala…

- ​Poate ca „Billions” și-a pierdut una din axe prin plecarea lui Bobby „Axe” Axelrod, dar a revenit cu aceleași dialoguri taioase și pe aceleași coordonate. Este vorba tot despre confruntarea dintre un procuror agresiv și un miliardar nu mai puțin combativ, dar noul sezon țintește acum in toata clasa…

- Cantarețul, compozitorul, producatorul, și instrumentistul nominalizat la premiile Grammy, Alexander 23 lanseaza single-ul „Hate Me If It Helps” — o noua abordare palpitanta și interesanta a cantecului clasic care vorbește despre terminarea unei relații. Lansata via Interscope Records și insoțita de…