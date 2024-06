Stiri pe aceeasi tema

- Caștigator in anul 2021 al show-ului Survivor Romania, Zanni a fost votat de catre public drept supraviețuitorul suprem și in sezonul All Stars din 2024. Dupa ce s-a intors din Republica Dominicana , artistul a fost invitat in emisiunea lui Catalin Maruța de la PRO TV, acolo unde a dezvaluit pe cine…

- Iancu Sterp a reacționat dupa ce Zanni a declarat in emisiunea „La Maruța” ca nu ar fi meritat trofeul Survivor All Stars. Fostul concurent din echipa Razboinicilor le-a promis fanilor ca va face noi dezvaluiri.Zanni a fost invitat in emisiunea „La Maruța”, unde a vorbit despre experiența sa in jungla…

- In acest an, cei de la PRO TV au adus in fața telespectatorilor sezonul suprem al show-ului Survivor Romania, intitulat All Stars. La startul competiției au aparut cei mai buni concurenți din edițiile anterioare, dar și Razboinici sau Faimoși care au fost ca un magnet pentru audiența. Astfel, printre…

- TJ Miles a cerut-o in casatorie pe Francisca la „Survivor All Stars”. Concurentul nu a avut pregatit un inel pentru iubita, in schimb i-a daruit punga lui cu orez, mancarea pe care se bazeaza in cadrul competiției din Republica Dominicana. Momente cheie au avut loc in ediția de ieri de la „Survivor…

- Ana Porgras a fost eliminata de la Survivor All Stars, dupa ce a suferit o accidentare grava pe traseu. Fosta concurenta a venit in emisiunea lui Catalin Maruța și a facut dezvaluiri neașteptate despre Zanni.Ana Porgras a fost nevoita sa paraseasca Survivor All Stars, dupa ce s-a accidentat in timpul…

- In ediția de joi, 25 aprilie 2024, a emisiunii Survivor All Stars a avut loc o noua eliminare a avut loc, iar cel care a plecat acasa, a fost Alex Delea, caștigatorul sezonului 3. Acesta a parasit competitia cu lacrimi in ochi. Dupa un duel strans și greu, fostul caștigator a pierdut lupta.De aceasta…