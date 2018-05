Iancu Guda: O firma intrata in insolventa acum genereaza probleme financiare partenerilor cu 70% mai mari decat in 2007

Stiri pe aceeasi tema

- Criza de pe piața muncii, in versiunea 2.0. Pentru ca nu mai gasesc specialiști, firmele incep sa ii creasca singure Sa gasești un angajat profesionist, care sa știe meserie, sa aiba abilitați de comunicare și sa lucreze eficient in echipa este, in Romania anului 2018, o adevarata provocare. Dupa ce…

- Romania se afla in randul țarilor din Uniunea Europeana cu cea mai lunga și dificila perioada de insolvența, pentru firme, iar unul dintre motivele principale este legat de faptul ca mulți investitori au lacune serioase in domeniul strategiilor de prevenire a riscului, afirma experții de la Sierra Quadrant,…

- Creșterea accelerata a inflației și majorarea dobanzii de referința a BNR ar putea cauza o urcare a dobanzilor practicate de bancile comerciale ce ar pune in dificultate multe companii cu credite in derulare, sustine presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), Iancu Guda,…

- Firmele infiintate in perioadele favorabile cresterii economice sunt mai vulnerabile, in timp ce companiile infiintate in perioade nefavorabile sunt mai solide si supravietuiesc mai mult, reiese dintr-un studiu prezentat joi de analistul economic Iancu Guda. Potrivit analistului, cele…

- De ce ajung companiile din Romania in insolventa. Ardelenii gresesc cu mintea Intreruperea activitatii unei companii si transferul afacerii pe numele altei firme a devenit un sport national in Romania, in conditiile in care in perioada 2005-2016 aproximativ 200.000 de companii au intrat in insolventa…

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- In anul 2017, numarul companiilor romanești de impact intrate in insolvența in 2017 a scazut cu aproximativ 7% fața de anul precedent. In schimb, companiile de impact cu capital privat aflate in insolvența aveau la 31 decembrie 2017 o valoare a activelor imobilizate de 1,22 miliarde de euro, in creștere…