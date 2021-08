Stiri pe aceeasi tema

- Inflația îi afecteaza mai mult pe cei cu venituri mici decât pe bogați. De ce? Consuma aproape toate veniturile pe mâncare, în timp ce persoanele bogate au de unde economisi, chiar și la un consum ridicat (sau scump din punct de vedere al alimentelor pe care le consuma). Cu alte…

- Cazul Elodiei Ghinescu a ținut o țara intreaga cu sufletul la gura ani de zile, dar nici astazi nu se știe cu exactitate ce s-a intamplat cu femeia, chiar daca soțul ei de la acea vreme, polițistul Cristian Cioaca, a fost gasit vinovat pentru omor și inchis la pușcarie.

- Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș a anunțat faptul ca o femeie din Poienarii de Argeș a fost gasita decedata in propria locuinta, cu urme de violența iar la aceasta ora sunt efectuate cercetari. „La data de 07 iulie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului…

- O craioveanca a fost gasita decedata in propria locuința. A fost nevoie de pompieri ca sa sparga ușa de la apartament. Deblocare acces locuinta in mun. Craiova, str. Ludovic Mrazek, bl.M31. Intervine descarcerarea de la Detasamentul 2 Craiova. Din primele informații se pare ca femeia locuiește pe strada…

- Crima infioratoare intr-o localitate din Satu Mare. Doi batrani au fost uciși cu sange rece, in propria casa. Doi soți au fost uciși in propria locuința, de un recidivist, in noaptea de joi spre vineri. Batranul de 88 de ani și femeia de 76 de ani, din localitatea Tarșolț, au fost descoperiți fara viața de…

- Un numar de 49 de emisiuni de obligatiuni au fost tranzactionate in ultimii trei ani la Bursa de Valori Bucuresti, ceea ce a insemnat 2,7 miliarde de euro ridicati prin piata, a declarat, vineri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga. El a facut referire la anuntul de vineri al Ministerul…

- Marti, 15 iunie, prin apel 112, Poliția Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie, de 23 de ani, a fost agresata, in locuința, de catre concubinul ei. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, precum…

- Pompierii buzoieni desfasoara o misiune de stingere a unui incendiu izbucnit la o locuinta de pe raza localitatii Valea Purcarului, comuna Parscov. Proprietarul si-a pierdut viata dupa ce a fost surprins de flacari. Pompieri actioneaza cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma. Incendiul se manifesta…