Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion și iubita Daliana Raducan au fost surprinși intr-o noua ipostaza la aproximativ o luna de cand au confirmat ca formeaza un cuplu. Chiar fiica prezentatorului de la Antena 1 i-a pozat și tot ea a postat imaginea pe rețelele de socializare. Ianca Simion a fost cea care a postat pe Instagram…

- Razvan Simion, prezentatorul de la "Neatza cu Razvan și Dani", se mandrește cu o fiica extrem de frumoasa. Ianca Simion atrage privirile internauților cu frumusețea sa rapitoare și superbele trasaturi ale feței .

- Razvan Simion și Daliana Raducan traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de un an de zile, iar fanii chipeșului matinal de la Antena 1 sunt foarte incantați de noua partenera de viața a vedetei. Cum arata casa in care locuiesc prezentatorul TV și frumoasa lui iubita. Fiica lui Razvan, Ianca,…

- Antonia a transmis un mesaj dur la adresa lui Catalin Maruța pe rețelele de socializare, acuzandu-l pe prezentatorul TV ca se folosește de numele ei și al lui Alex Velea sa ridice audiența emisiunii pe care o prezinta la PRO TV. Antonia susține ca prezentatorul TV Catalin Maruța menționeaza obsesiv…

- Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit in luna iunie a anului trecut, dupa cinci ani de relație, insa v-ați intrebat vreo secunda in ce relații a ramas, de fapt, artista cu Ianca, fiica fostului sau iubit? Ei bine, se pare ca, deși Lidia o urmarește in continuare pe adolescenta, acesta a decis…

- Razvan Simion și iubita lui Daliana au o relație foarte frumoasa. Simpaticul matinal de la Neatza cu Razvan și Dani și bruneta care i-a furat inima formeaza unul dintre cele mai fresh cupluri din showbizul romanesc. Daliana Raducan și fostul iubit al Lidiei Buble sunt impreuna de aproape un an de zile,…

- Daliana Raducan și Ianca, fiica lui Razvan Simion, au o relație speciala. Iubita celebrului prezentator TV o alinta pe fiica partenerului sau direct pe rețelele de socializare, reușind sa surprinda pe toata lumea. Iata cum i-a raspuns recent la un comentariu, insoțit, desigur, de mai multe inimioare!

- Razvan Simion (40 de ani) formeaza de aproape un an un cuplu cu Daliana Raducanu (29 de ani), arhitect și designer de interior. Tanara a facut parte din echipa emisiunii TV Visuri la Cheie, insa de cațiva ani are propriul business. Razvan Simion și Daliana Raducanu au publicat primele imagini impreuna…