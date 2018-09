Stiri pe aceeasi tema

- Laura Fessel a demisionat din funcția de ministru al Sportului, iar Franța a numit o alta personalitate in acest post. Este vorba despre romanca Roxana Maracineanu, fosta inotatoare. Roxana este prima campioana a Franței la inot. E nascuta in 1975 la București, insa s-a stabilit din 1984 la Mulhouse,…

- Reacție vehementa a fostului premier al Romaniei, Victor Ponta, dupa ce in presa au aparut informații ca Liviu Dragnea o momește pe Ecaterina Andronescu cu un post de ministru in cabinetul Dancila. "In Romania mai sunt oameni care nu pot fi cumparati de Mafia de la Teleorman - inseamna…

- Pesta Porcina Africana a lovit napraznic Romania in ultimul an, dar suntem departe de a fi cea mai expusa țara din Europa la acest capitol. In Romania sunt 775 de focare de infecție, in timp ce in țarile vecine numarul acestora depașește chiar și mia. Astfel ca, potrivit informațiilor Libertatea, in…

- Numarul total al angajaților din Romania nu este cunoscut nici macar de autoritați, in contextul in care multe structuri ale statului, cum ar fi Ministerul Apararii, SRI sau SIE, țin secrete aceste informații, iar unele tipuri de angajați, cum ar fi functionarii publici, nu sunt raportate in sistemul…

- Crestinii ortodocsi, dar si cei catolici vor celebra maine, pe 15 august, sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului, iar odata cu aceasta sarbatoare a aparut si o dilema: se ureaza sau nu „La multi ani" celor cu numele Maria, Marin sau Marian? Cei din zona Moldovei cred ca in aceasta zi nu se zice „La multi…

- O noua motorizare diesel este disponibila pentru SUV-ul Volkswagen T-Roc. Clienții vor putea alege acum unitatea de 1.6 litri TDI de 115 cai putere. Versiunea nu va fi oferita și cu un sistem de tracțiune integrala.

- Erste, actionarul majoritar al BCR, si-a publicat marti rezultatele financiare aferente primului semestru din acest an pe tot grupul si in tarile in care este prezent. In Romania, unde detine Grupul BCR, Erste a anuntat un profit operational de 137 milioane euro, in scadere cu 9,2% fata…