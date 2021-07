IAMDDDB vine la Cluj

Stiri pe aceeasi tema

- Asaf Avidan, artistul israelian a carui notorietate a ajuns atat de puternica incat are videoclipuri regizate de regizorul Wim Wenders, concerteaza in Romania, in aceasta vara, in cadrul EC_Special. Organizatorii Electric Castle au anunțat lineup-ul pentru EC_Special, printre invitații confirmați fiind…

- La aniversarea a 20 de ediții de TIFF, emoțiile Galei de deschidere vor fi resimțite, in acest an, in 20 de localitați din țara, simultan. Vineri, pe 23 iulie, de la ora 21:00, comedia spaniola Dineu cu vecinii de sus (r. Cesc Gay) va avea parte de o proiecție speciala in Piața Unirii din Cluj-Napoca…

- Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, va fi organizat intre 9 și 12 septembrie 2021, fiind așteptați sute de mii de oameni, au anunțat luni organizatorii. Festivalul de la Cluj-Napoca fusese programat inițial pentru luna august 2021, dar organizatorii spun ca mutarea acestuia in…

- Primul charter spre Skiathos din acest sezon pleaca pe 29 mai 2021, din București și Cluj-Napoca. Pentru cei care viseaza la o vacanța la mare, vestea vine la fix. Skiathos, o insula mica, cu o suprafața de 48 km² și aproximativ 7000 de locuitori, este un adevarat paradis natural. insula este renumita…

- Scapa de restricțiile de la sfarșit de saptamana și Cluj-Napoca, Turda și Dej, plus 8 comune. In aceeași situație vor fi Aradul și orașul Ineu. Iar in Ilfov, localitațile Corbeanca, Bragadiru, Ciorogarla și Magurele au ieșit luni seara din carantina, masura care va intra in vigoare și in Clinceni din…

- 10 universitați din Romania au facut impresie buna. Au fost trecute in clasamentul Times Higher Education Impact Rankings 2021. Cel mai bine clasata este Universitatea din București, in marja 301-400. Politehnica din Bucuresti, Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca si Academia de Studii Economice…

- Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, a transmis „festivalierilor de toate varstele” din Romania sa se vaccineze pentru ca in vara sa se poata bucura de concerte, potrivit Digi24. De asemenea, Ministerul Culturii a propus un set de masuri pentru organizarea marilor evenimente culturale in timpul…

