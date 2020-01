IALOVENI: Un bărbat a murit, după ce a fost lovit în plin de o mașină Un barbat, de 53 de ani, a murit dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar.



Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta seara in jurul orei 17:00 in satul Suruceni, raionul Ialoveni. Soferul, de 32 de ani, nu a observat barbatul care traversa strada neregulamentar si l-a lovit mortal. In urma testului alcoolscopic s-a stabilit ca soferul nu consumase alcool.

Politia investigheaza cazul pentru a stabili toate circumstantele. Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

