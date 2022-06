Un sofer a murit, sambata, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un gard, in localitatea Jilavele, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ialomita. „Din verificarile efectuate la fata locului a reiesit ca, in timp ce un tanar in varsta de 22 de ani, din comuna Jilavele, conducea un autoturism pe raza localitatii de domiciliu, ar fi parasit partea carosabila si a intrat cu autoturismul in gardul unui imobil. In urma producerii accidentului rutier a rezultat decesul conducatorului auto”, precizeaza IPJ Ialomita. Politistii au deschis in acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpa.…