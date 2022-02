Ialomița: Pagube de 3,3 milioane de lei înregistrate în urma incendiilor O analiza a Inspectoratului pentru Situații de Urgența «Barbu Catargiu» al Județului Ialomița arata ca, in 2021, valoarea pagubelor produse in urma incendiilor inregistrate pe raza județului nostru a fost de 3,3 milioane de lei. Anul trecut, pe langa bunurile materiale, flacarile au luat și trei vieți omenești... Aproximativ 9000 de intervenții intr-un an Potrivit estimarilor oficiale, pompierii ialomițeni au desfașurat, in 2021, aproximativ 9000 de intervenții pentru situații de urgența. Incendiile reprezinta 200 din numarul total al intervențiilor la care au participat militarii... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

