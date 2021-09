Ialomita. O tanara s-a rasturnat cu masina in sant. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Un pieton a murit dupa ce a fost lovit de o mașina pe o șosea din județul Ialomița. Șoferul care se afla sub influența bauturilor alcoolice a fugit, dar a fost gasit in scurt timp. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe DN2A in zona Malu. Victima, un barbat in varsta…

- Potrivit ISU Iași, accidentul a avut loc pe DJ 104 K, intre localitațile Comana de Jos și Crihalma.Șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat cu mașina. In urma impactului, a rezultat o victima conștienta.La fața locului s-a deplasat un echipaj de descarcerare,…

- "In jurul ori 13:00, pe DN 2, pe raza localitatii Lilicei, s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. Din verificarile efectuate a reiesit ca evenimentul rutier s-a produs ca urmare a coliziunii dintre un autoturism si o cisterna", informeaza IPJ Ialomita, intr-un comunicat…

- Un accident rutier a avut loc in Bistrița Bargaului. O mașina a ieșit in decor, iar o persoana a ajuns la spital. Un apel la 112 anunta un accident pe DJ 172, in Bistrița Bargaului. O mașina a ieșit in decor, rasturnandu-se. Din cele doua persoane implicate, una a ajuns la spital. „Echipajele au gasit…

- Noaptea trecuta, 15 iulie, ora 00:50, pe Drumul Județean 108C, in localitatea Plesca, s-a produs un accident de circulație, soldat cu ranirea ușoara a unui conducator auto, aflat sub influența bautorilor alcoolice. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul ca, un tanar, in varsta de 25 de…

- Au fost momente dificile pentru membrii unei familii, care au avut de suferit ca urmare a unui accident rutier, ce s-a produs la primele ore ale zilei de duminica pe DJ 213, in județul Ialomița. Patru persoane au ajuns in atenția cadrelor medicale, inclusiv doi copii. Din primele informații furnizate…

- Doi copii și parinții lor au fost raniți, duminica dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara drumului, in comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița. Accidentul s-a produs...

- La fel ca toate spitalele din Romania, Spitalul Județean de Urgența Slobozia a invațat din mers cum sa gestioneze criza sanitara provocata de noul Coronavirus. Analiza anului pandemic scoate in evidența faptul ca cel mai mare spital din județul Ialomița a facut fața provocarilor pe care le-a intampinat.…