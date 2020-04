Stiri pe aceeasi tema

- Un minor de 10 ani a fost surprins conducand o masina pe strazile din orasul Tandarei, iar politistii au descoperit ca masina ii fusese incredintata chiar de tatal acestuia, care statea in dreapta. La data de 26 aprilie, in jurul orei 15:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Tandarei au observat…

- Polițiștii prahoveni se declara uimiți de faptul ca, in ciuda restricțiilor impuse prin ordonanțe militare și a pericolului la care se expun, unii creeaza situații care nu doar ca-i surprind pe oamenii legii, dar pun in pericol sanatate și viața altor persoane.

- Sambata, 28 martie 2020, in jurul orei 01.50, polițiștii din Sebeș, in timp ce desfașurau activitați de control, pe strada Lucian Blaga din oraș, au oprit pentru un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din comuna Șpring. In urma verificarilor efectuate polițiștii au constatat faptul ca tanarul nu…

- Sambata, 14 martie 2020, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața un barbat de 45 de ani, din localitatea Hadareni, județul Mureș, cercetat pentru infracțiuni rutiere. In jurul orei 10.00, acesta a fost depistat de polițiști in timp…

- Un minor de 15 ani, din Falticeni, are dosar penal la regimul rutier. Ieri, el conducea fara permis o mașina pe bulevardul Bucovina din Gura Humorului, iar la un moment dat a acroșat cu vehiculul un autobuz. Dupa impact, adolescentul și-a continuat deplasarea pina la un centru de dezmembrari auto, cu…

- Un barbat care conducea un autoturism a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in afara acesteia, pe DN 73A. In urma impactului a rezultat o victima, care a fost transportata la spital pentru investigații medicale. „Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0. Polițiștii…

- Ieri, 2 februarie 2020, in jurul orei 16.30, polițiștii rutieri din Aiud, in timp ce acționau pe DN 1, pe raza municipiului, l-au depistat pe un barbat de 50 ani, din comuna Craciunești, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto,…

- In cursul zilei de ieri, 30 ianuarie 2020, polițiștii Secției 3 Politie Rurala Aiud l-au depistat, pe raza localitații Ciumbrud, pe un barbat de 40 de ani, din Ciuguzel, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii barbatului cu aparatul etilotest, a rezultat…