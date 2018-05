Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor sa faca mici afaceri in mediul urban, cu fonduri europene, se mai pot inscrie in proiecte din linia de finanțare Start-Up Plus, prin care pot obține granturi nerambursabile de cel mult 40.000 Euro fiecare. Iata 4 proiecte administratorii promit fonduri nerambursabile intre 32.000 euro…

- Reabilitarea a cinci strazi și doua poduri a primit aprobarea indicatorilor tehnico-economice in vederea realizarii lor, la ultima ședința de Consiliu Local Șelimbar. Cele șapte investiții sunt: reabilitarea podului din Mohu, reabilitarea podului din Bungard, reabilitarea strazilor Nicolae Tonitza,…

- Firmele mici și mijlocii din Romania care activeaza in domenii de tehnologie inalta se pot inscrie in selecția pentru acceleratorul de afaceri RobotUnion, in care sunt puse la bataie fonduri totale de 2 milioane de euro in cash și servicii pentru afaceri, destinate companiilor inregistrate in Uniunea…

- CCINA Constanta in colaborare cu Ambasada Bulgariei la Bucuresti si Camera Bulgaro-Romana de Comert din Ruse au semnat un un acord de parteneriat de afaceri privind atragerea de fonduri europene

- Antreprenorii romani care au fabricuțe de bere, țuica, paine, inghețata și alte produse alimentare vor putea obține fonduri nerambursabile cu valori maxime variind intre 200.000 Euro și 2,5 milioane Euro pentru investiții, printr-o schema de ajutor de stat cu un buget total de 98,3 milioane Euro in…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) si Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) vor primi cate 30 de milioane de euro din fonduri europene si de la bugetul de stat, pentru doua proiecte de securitate cibernetica.

- Start in afaceri, cu 38.000 euro nerambursabili. Tot ce va trebuie este un plan antreprenorial bine structurat si bazat in primul rand pe idei creative. Scopul proiectului, care se va desfașura pe durata a 36 de luni, este susținerea dezvoltarii antreprenorialului in sectoarele non agricole din zona…

- Peste sase milioane de euro vor sustine dezvoltarea activitatii a 21 de firme din regiunea de vest a Romaniei. Reprezentantii acestora au semnat, joi, contractele de finantare pe Programul Operational Regional.