Ialomiţa: Doi conducători auto au fost depistaţi la volan sub influenţa drogurilor Doi conducatori auto au fost depistati la volan in timp ce se aflau pe drumurile publice din judetul Ialomita sub influenta drogurilor, informeaza luni IPJ Ialomita. Politistii ialomiteni au depistat in flagrant delict, in noaptea de sambata spre duminica, doi barbati, ambii in varsta de 29 de ani, in timp ce conduceau autoturisme pe drumurile publice, aflandu-se sub influenta substantelor psihoactive. Primul conducator auto, un barbat din municipiul Bucuresti, a fost oprit de politisti in cadrul unui filtru rutier organizat pe raza comunei Dridu, iar cel de-al doilea, un barbat din orasul Fierbinti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

