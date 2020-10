Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Constanta inscrisi la examenul pentru functiile de conducere din judet vor sustine maine, 4 octombrie 2020, testarea scrisa, in cadrul concursului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.Examenul se va desfasura la centrul de examinare din stabilit in cadrul Universitatii Nicolae…

- La Constanta, sunt opt candidati pentru functiile de conducere.Consiliul Superior al Magistraturii anunta parcurgerea unei noi etape in concursul pentru conducerea parchetelor din tara.La Constanta, sunt opt candidati pentru functiile de conducere.Astfel, potrivit CSM, la retestarea psihologica a unora…

- Incepand cu data de 21 august 2020, judecatoarea Ștefania Dragoe a fost numita in functia de vicepresedinte al Curtii de Apel Alba Iulia de catre Consiliul Superior al Magistraturii, in urma promovarii concursului sau examenului pentru numirea in funcții de conducere a judecatorilor, organizat in perioada…

- Consiliul Superior al Magistraturii a afisat rezultatele anonimizate pentru testarea scrisa. Afisarea tabelului final de clasificare a candidatilor este programata sa aiba loc pe daa de 12 august. Magistratii Ecaterina Grigore, Gabriel Sandu Lefter, Mihaela Cristina Mocanu si Claudiu Iulian Rapeanu…

- Sunt vacante ambele functii de vicepresedinte din cadrul Curtii de Apel Constanta. La nivelul judetului Constanta, sunt disponibile functii de presedinte al Sectiei penale a Judecatoriei Constanta, vicepresedinte al Judecatoriei Medgidia si presedinte al Judecatoriei Mangalia.Consiliul Superior al Magistraturii…

- Consiliul Superior al Magistraturii s-au intrunit astazi, 28 iulie 2020, in ședința. Pe ordinea de zi sunt 16 subiecte, printre acestea - desfașurarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de președinte al CSM și al Curții Supreme de Justiție și a funcțiilor vacante de vicepreședinte a mai…

