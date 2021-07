Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Costești, efectueaza 21 de percheziții, la sediul unor societați comerciale și locuintele unor persoane, pentru destructurarea unei grupari infracționale…

- Un numar de 15 persoane sunt cercetate pentru comiterea de infractiuni in domeniul piscicol si au fost confiscate zece autoturisme si ambarcatiuni, precum si aproximativ 130 kilograme de peste, in urma unor actiuni organizate de politisti, in ultimele patru zile, in zone adiacente fluviului Dunarea,…

- Aproximativ 600.000 de tigarete au fost depistate de politisti intr-o autoutilitara oprita in trafic pe o strada din municipiul Fetesti, potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ialomita. "La data de 19 mai, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului…

- Politistii galateni au efectuat, marti, cinci perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite de comiterea mai multor furturi de catalizatoare auto, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Matca, in colaborare…

- Peste 27 de tone de bauturi alcoolice au fost produse ilegal de o societate comerciala din Panciu, incepand cu anul 2020, si comercializate ulterior pe raza judetelor Prahova si Vaslui, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Politistii vranceni au efectuat 13 perchezitii…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud efectueaza in aceasta dimineața 78 de percheziții domiciliare, in județul Bistrița-Nasaud, intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și braconaj. Articolul 78…

- Un barbat a fost retinut sub acuzatia de trafic de droguri de risc in urma unor perchezitii efectuate in judetul Satu Mare in timpul carora anchetatorii au depistat o cultura indoor de cannabis, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Conform sursei citate, politistii Brigazii…

- Politistii vranceni au deschis un dosar penal pentru braconaj cinegetic dupa ce un caprior ranit a fost gasit in apropierea DN 2D, intre localitatile Barsesti si Valea Sarii, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Astazi, in jurul orei 14,30, prin apel 112, politistii…