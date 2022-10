Stiri pe aceeasi tema

- Imagini dramatice surprind flacarile violente care au invaluit o mare parte a fațadei unei cladiri inalte din Changsha, China. Incendiul a generat un nor uriaș de fum negru și gros. Incendiul de proporții a cuprins o cladire inalta de birouri din centrul orașului Changsha, capitala provinciei Hunan,…

- ”Aproape toate cerealele exportate de Ucraina sunt trimise nu in tari in curs de dezvoltare si in tarile cele mai sarace, ci in tarile Uniunii Europene (UE)”, a denuntat el la Forumul Economic al Estului (EEF), dedicat Asiei, la Vladivostok, in Extremul Orient rus. ”Acest lucru ar putea sa conduca la…

- Directorul financiar al unui celebru lant de magazine din Statele Unite a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 18 al unui zgarie-nori. Sinuciderea vine pe fondul unei perioade cu tot mai multe dificultati economice in Statele Unite. Compania pentru care lucra barbatul tocmai anuntase ca va inchide…

- Sezonul musonic a produs inundatii devastatoare si alunecari de teren in India. Un pod feroviar a fost pus la pamant de forta viiturii. The post Iadul s-a dezlantuit in India: 50 de morti, case luate de ape si un pod feroviar pus la pamant, dupa inundatiile devastatoare first appeared on Money .

- Continue reading Regretul unui om de afaceri odata cu criticile formulate privind turnul cu 25 de etaje construit in Cluj-Napoca: „Personal, aș fi mandru ca in Cluj sa existe un cartier de zgarie-nori” at Info real.

- ”La invitatia presedintelui Volodimir Zelenski, secretarul general (al ONU Antonio Guterres) se va afla joi la Liov, pentru a participa la o intalnire trilaterala cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si liedul ucrainean”, anunta intr-o conferinta de presa Stephane Dujarric. Antonio Guterres urmeaza…

- Imagini șocante filmate la Chișinau, pe un bloc cu 17 etaje. Polițiștii moldoveni s-au autosesizat, pentru a preveni o posibila tragedie, dupa ce pe rețelele de socializare a fost postata o inregistrare care arata o trambulina montata pe acoperișul imobilului. „Parinții știau ce fac copiii? …dac știau…

- Patru romani și-au pierdut viața sambata noaptea pe o șosea din Bulgaria, in timp ce se intorceau acasa de la Istanbul, cu un autocar condus de un șofer turc. Alți 9 pasageri din autocar au fost raniți, unii foarte grv. Autocarul cu romani a ieșit de pe șosea, a derapat pe acostament și a lovit in plin…