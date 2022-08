Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite in furtuni violente, joi, in Corsica, anunta Prefectura maritima, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Publicatia a relatat in iulie ca Oracle se gandeste sa elimine mii de locuri de munca la nivel global, vizand reduceri de costuri de pana la 1 miliard de dolari. La 31 mai, compania avea aproximativ 143.000 de angajati cu norma intreaga, potrivit ultimului sau raport anual. Disponibilizarile de la Oracle…

- Nicolae Ciuca a dat exemplul situatiei legate de asigurarea resurselor de gaz la nivelul UE, privind aprovizionare si consumul, facandu-se apel la o linie de solidaritate la nivelul intregii Uniuni Europene”. ”La nivelul Guvernului Romaniei au fost luate masuri astfel incat sa ne asiguram rezerva de…

- Inundațiile din Pakistan au ucis cel puțin 310 de persoane și au ranit sute, guvernul emițand avertismente cu privire la noi ploi musonice extreme in alte 14 orașe. Orașul Karachi, situat in sudul țarii, care gazduiește 16 milioane de locuitori, este cel mai afectat. Numeroase cartiere și vehicule zac…

- Angajatii sistemului feroviar din Franta au intrat, miercuri, in greva, calatoriile cu trenul fiind sistate cu cateva zile inainte de inceputul vacantei de vara si intr-un moment tensionat in alte domenii ale economiei, deoarece nivelul record al inflatiei afecteaza salariile, relateaza Reuters.…

- Fotografiile și inregistrarile video cutremuratoare, cu zonele din Ucraina devastate de atacurile ruse, continua sa țina cu inima stransa o lume intreaga, la peste patru luni de la izbucnirea razboiului. Dar pe langa imagini, marturiile soldaților care s-au aflat in prima linie, in zonele de conflict,…

- Paduri incendiate și orașe mistuite de flacari. Colegii cu membrele taiate. Bombardamente atat de necruțatoare incat singura opțiune este sa stai in tranșee, sa aștepți și sa te rogi – așa este descris razboiul din Estul Ucrainei intr-un amplu reportaj Associated Press. In reportaj, soldații ucraineni…

- Cel putin 25 de persoane au murit lovite de fulgere sau in urma unor alunecari de teren produse in weekend in Bangladesh, in timp ce milioane de locuitori au ramas izolati sau fara adapost in regiunile joase din nord-est, afectate de cele mai grave inundatii musonice din istoria recenta a tarii,…