- Pe rețelele sociale au fost publicate imagini aeriene cu blocuri și cladiri in ruine distruse in intregime de aviația și artileria rusa, aflate in zona de est a orașului Ceasiv Iar. Forțele ucrainene au fost nevoite sa-și paraseasca recent pozițiile fortificate de la periferia estica a localitații cunoscute…

- Trupele Kievului s-au retras din zona estica a orașului Ceasiv Iar, dupa ce rușii au distrus pozițiile fortificate ucrainene aflate pe o inalțime dominanta deasupra canalului Donețul de Nord-Donbas - un obstacol natural care facea dificila inaintarea rusa -, informeaza The Kyiv Independent.

- Seful Administratiei Militare Regionale Harkiv, Oleh Sinehubov, a raportat ca numarul persoanelor decedate in urma atacurilor rusesti de joi dimineata a ajuns la sase, informeaza RBC, potrivit Rador Radio Romanua. Armata ucraineana, care se afla in defensiva si duce lipsa de echipament si militari,…

- Cunoscut sub numele de Craterul Batagaika, aflat in nordul Yakutiei din Rusia, iși marește necontenit dimensiunile, amenințand sa devina sursa unui dezastru global de proporții apocaliptice. Descoperit pentru prima data in 1991, acest crater imens este alimentat de un fenomen terifiant – dezghețul continuu…

- Recent, o echipa de cercetatori a descoperit cea mai adanca peștera subacvatica din lume, situata in apropierea graniței dintre Mexic și Belize. Inițial considerata a doua cea mai adanca peștera, Taam Ja’ Blue Hole (TJBH) s-a dovedit a fi chiar mai adanca decat se credea, ajungand la o remarcabila adancime…

- Batalia pentru Ceasiv Iar continua insa forțele ucrainene par sa fi stabilizat frontul pe fondul sosirii ajutoarelor occidentale. Rușii continua loviturile aeriene asupra Ucrainei vizan in special obiective de infrastructura energetica. UPDATE 7 mai, ora 9.

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și aproximativ 30 au fost ranite intr-un atac cu rachete rusești asupra Odesei. Lovitura a distrus și o cladire supranumita de localnici "castelul lui Harry Potter" și care gazduiește Facultatea de Drept.

