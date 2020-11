Un medic specialist in boli interne, de la Spitalul Municipal Carei, aflat in prima linie in lupta cu COVID, trage un semnal de alarma in ce priveste situatia sa in contextul pandemic. Dr. Alexandru Sava spune ca se simte coplesit de cazurile COVID pe care le trateaza in spital, este singur si cere ajutorul. "V-am avertizat. Sunt singur. Coplesit de cazurile moderat/severe. Singur, sa asigur numar foarte mare de pacienti. E iadul pe Pamant ce e acum! Sunt coplesit, dezarmat si neajutorat. Ajutati-ma!", a scris medicul Alexandru Sava, sambata seara, pe pagina sa de Facebook. Medicul a mai tras…