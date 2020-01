Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit azi-dimineata la un apartament in municipiul Piatra Neamt, doua persoane fiind transportate la spital intoxicate cu monoxid de carbon, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. Pompierii de la Detasamentul Piatra Neamț s-au deplasat la locul indicat cu o autospeciala…

- Serviciul de pompieri a informat ca incendiul a izbucnit in jurul orei locale 17.45 (11.45 GMT) la o fabrica de ventilatoare din Gazipur, in apropierea capitalei Bangladeshului, si ca atunci cand au stins focul au gasit zece cadavre in cladire. Potrivit sefului serviciului de pompieri si aparare…

- Patruzeci si trei de persoane au murit in urma unui incendiu produs la o fabrica din New Delhi, in care se fabricau genti, au anuntat, duminica, autoritatile indiene, citate de Reuters. Incendiul a izbucnit duminica dimineata, fabrica fiind situata intr-un cartier aglomerat din New Delhi.…

- 29 de persoane, intre care șapte copii, au fost evacuate joi dintr-un bloc din Slatina, dupa ce o scara s-a umplut cu fum de la un incendiu, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Olt, au fost evacuași 7 copii și 22 de adulți, dupa ce scara unui bloc din Slatina s-a umplut cu fum. Primele informații…

- Un contractor roman a fost si el victima atacului, din fericire barbatul a scapat cu viata. Romanul facea parte dintr-un convoi, despre care autoritatile spun ca a fost vizat de atentatori. Incidentul a avut loc in plina strada, la o ora de varf. Atacatorii, aflati intr-o masina capcana, s-au apropiat…

- Un barbat a atacat zeci de copii dintr-o gradinita din sud-vestul Chinei cu o substanta chimica, ranind cel putin 50 de persoane, majoritatea fiind copii, a informat presa locala. Suspectul a patruns in incinta gradinitei din orasul Kaiyuan, oras aflat in provincia Yunnan si a imprastiat o…

- Vehiculul a derapat si a iesit de pe sosea in cartierul Sindhupalchowk, la nord de capitala Kathmandu, iar apoi a plonjat in raul Sunkosi, cazand in gol 50 de metri, au explicat autoritatile, scrie Agerpres."Pana acum, a fost confirmata moartea a 17 persoane si ranirea a 50" de oameni,…

- Cel puțin 64 de pasageri au murit, astazi, in trenul cu care calatoreau, din orașul pakistanez Karachi spre Rawalpindi, a luat foc, potrivit BBC . Ministrul cailor ferate, șeicul Rashid Ahmed, a declarat ca incendiul a fost cauzat de explozia unui cilindru de gaz folosit de pasagerii care gateau micul…