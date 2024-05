Stiri pe aceeasi tema

- India este lovita de un val de caldura fara precedent. 52,3 grade Celsius s-au inregistrat joi, un record național cu mai mult de un grad peste cel precedent. Datele vin de la o stație meteo automata și autoritațile iși pun problema ca a fost o eroare de senzor. Caldura insuportabila a facut și victime…

- China se confrunta cu temperatri la extreme, de la canicula de peste 40 de grade Celsius, ploile au pus stapanire pe țara Unsprezece persoane sunt date disparute in China dupa ploile torentiale din sudul tarii, care au provocat inundatii si au dus la evacuarea a zeci de mii de locuitori, informeaza…

- Temperatura din Yuanyang, din sud-estul provinciei Yunnan, China, a depașit, duminica, 43 de grade Celsius, doborand astfel recordul de caldura pentru aceasta perioada a anului, in China. CHINESE CLIMATIC HISTORY REWRITTEN43.1C today at Yuanyang it s the highest temperature ever recorded in China…

- Un proiect prin care șoferii care intra pe banda unica, destinata mijloacelor de transport in comun, vor fi filmați și amendați este in atenția celor de la Primaria Capitalei. Nicusor Dan a declarat joi ca sustine proiectul anuntat de viceprimarul Stelian Bujduveanu, privind montarea unor camere video…

- Joaca periculoasa la Galati. Doi copii au gasit pe un camp un proiectil neexplodat din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial și s-au jucat cu el, l-au filmat si l-au ridicat in brate pentru fotografii. Proiectilul a fost gasit de cei doi copii pe un camp din localitatea Movileni, județul Galați.…

- Iulian Țiganila, criminalul in serie condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a ucis nu mai putin de sapte persoane este pe cale de a fi eliberat. 15 ani au muncit anchetatorii ca sa le gaseasca trupurile celor ucisi de criminalul din Arges. Dupa ce anchetatorii au muncit 15 ani au muncit ca sa le […]…

- Șoferii nu vor mai putea scapa de amenzile pe care le primesc in strainatate. Comisia Europeana saluta acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul, privind facilitarea aplicarii normelor de circulație rutiera la nivel transfrontalier. In 2019, aproximativ 40 % din infracțiunile…