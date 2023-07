Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetație din Grecia fac ravagii in continuare. Colonelul Alexandru Csilik, comandantul unui modul specializat pentru stingerea incendiilor de padure a vorbit despre lupta pompierilor romani cu flacarile din insula Rodos.

- Prim ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, si-a exprimat recunostinta pentru prezenta pompierilor romani in Grecia, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii de vegetatie, iar ministrul elen al turismului Olga Kefalogianni a dorit sa transmita un mesaj clar de siguranta privind situatia turistilor…

- Cei 52 de pompieri, ajunși in aceasta dimineața in Rodos, intervin pentru stingerea mai multor incendii care se manifesta in Sud-Estul insulei. Din cauza vantului puternic și a temperaturilor ridicate, incendiile s-au propagat la cladirile aflate in proximitatea vegetației uscate și a padurii. Colegii…

