Stiri pe aceeasi tema

- Rușii s-au dezlanțuit asupra cartierelor rezidențiale din Harkov toata ziua de marți, inclusiv in primele ore ale dimineții de miercuri. Mai multe zone rezidențiale au fost bombardate, facand victime in randul civililor. Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost ranite in urma bombardamentelor…

- Ca urmare a bombardarii de catre fortele ruse a orasului ucrainean Herson, obuzele au lovit doua cladiri rezidentiale cu noua etaje, transmite publicatia ucraineana Unian. Incendiul provocat a fost lichidat, exista cel putin patru raniti. Ocupants shelling residential buildings in #Kherson pic.twitter.com/kgu8x5kCin—…

- Deși nu sunt foarte multe informații in acest sens, se știe insa ca este vorba despre trei cladiri cu cinci etaje ce au fost distruse de un atac cu racheta in urma cu aproximativ trei ore, potrivit paginii de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, relateaza G4Media.ro.O purtatoare de…

- Organizatia Code4Romania a anuntat crearea unui soft care sa idetifice in timp real spatii de cazare pentru refugiatii care ajung in Romania din Ucraina. In platforma se vor putea inregistra persoane care pot pune la dispozitie camere sau imobile pentru cei care deocamdata se afla in taberele pentru…

- In urma escaladarii situației in Ucraina, președintele francez Emmanuel Macron convoaca de urgența o ședința a consiliului apararii, relateaza Noi.md. Reamintim va liderii autoproclamatelor Republici Populare Donețk și Lugansk (DPR/LPR), Denis Pușilin și Leonid Pasecinik, au facut apel la președintele…

- 11 februarie| Șase cladiri și monumente din județul Alba, iluminate in roșu, cu ocazia Zilei Europene 112: Acțiune pentru susținerea Serviciului de urgența 11 februarie| Șase cladiri și monumente din județul Alba, iluminate in roșu, cu ocazia Zilei Europene 112: Acțiune pentru susținerea Serviciului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) se reunește miercuri pentru prelungirea starii de alerta in Romania. Printre masurile sigure ce vor fi decise este purtarea obligatorie a maștilor sanitare sau FFP2 in toate spațiile publice, inclusiv in aer liber, ca și unele restricții in transportul…

- Un avion a aterizat de urgența, in noaptea dintre 1 și 2 ianuarie 2022, pe Aeroportul Internațional Cluj. Piloții au luat decizia dupa ce o femeie a intrat in travaliu, scrie cluj24.ro. Avionul plecase din orașul Kutaisi (Georgia) cu destinația Gdansk (Polonia) și a fost nevoit sa faca o escala…