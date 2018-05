Iadul de la Institutul Marius Nasta (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- În urma cu puțin timp, la intersecția strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu, doua mașini s-au ciocnit! În urma impactului, doua persoane au fost ranite și au avut nevoie de îngrijiri medicale! Un barbat s-a ales cu un picior rupt, iar un alt pacient a suferit un…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, disputa la aceasta ora o noua partida amicala, cu echipa de juniori ACS Performer Constanta, in care au inceput insa ca titulari si trei fotbalisti experimentati: Dorel Zaharia, Raj Carauleanu si Gabi Dobre. Confruntarea…

- Wilhelm Hamm 1820 Darmstadt Hessa Germania 1880 Viena a studiat stiintele agricole in orasul natal si la Stuttgart si a facut practica pe domenii din statul sau. In 1845, el a obtinut doctoratul in agronomie si a predat la o scoala agricola din Elvetia. In anul urmator, Hamm s a mutat la Leipzig, unde…

- Atât la Constanța, cât și în județ, iarna este, din nou, la ea acasa. Echipele de la Direcția Regionala De Drumuri și Poduri Constanța acționeaza pe drumurile naționale și pe autotrazi, pentru ca traficul rutier sa se desfașoare cu mai puțina dificultate. Revenim…

- Julia Gunthel, pe numele ei de scena Zlata si-a descoperit abilitatile de contorsionista la 4 ani, a practicat gimnastica, iar ulterior a inceput sa doboare tot mai multe recorduri datorita flexibilitatii ei incredibile.

- SUA au dat, in ultimul secol cel puțin, tonul in privința modei și a trendului in societate. Daca in momentul de fața numarul conservatorilor crește din cauza lipsei de inhibiție, pozele facute in urma cu aproximativ un secol denota o decența de negandit in prezent.

- Doua echipaje SMURD, doua de descarcerare și unul de pompieri au intervenit vineri noapte pe Calea București, Brașov, în urma unui accident rutier grav, în care au fost implicate doua autoturisme, în zona Metro - Selgros.