IADUL animalelor! Peste 330 de oi și capre au murit într-un incendiu, în Botoșani VIDEO Sute de animale au murit dupa ce un saivan a fost cuprins, vineri dupa-amiaza, de un incendiu de resturi vegetale pus in apropierea constructiei chiar de catre proprietar, incidentul avand loc pe raza localitatii Viisoara Mica, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit sursei citate, proprietarul spune ca a dat foc unor resturi vegetale din apropierea saivanului, aflat in camp, si a plecat acasa. Vantul care sufla cu putere a favorizat extinderea flacarilor, iar cantitatea mare de materiale combustibile a intretinut arderea, precizeaza ISU, scrie agerpres.ro.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

