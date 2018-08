Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului.- in curs de actualizare

- Grav accident in Balțați, județul Iași intre un autocar, un microbuz și o mașina. Șoferul unei mașini a murit, dupa ce s-a ciocnit cu un microbuz și un autocar. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. La fața locului intervine o autospeciala pentru transport personal și victime multiple,…

- Zece persoane au fost ranite miercuri seara intr-un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz, pe DN 19, in localitatea Ciuperceni, fiind activat planul rosu de interventie, informeaza IGSU. Dintre persoanele ranite, avand diverse traumatisme, sapte erau din microbuz si trei din…

- Un accident de circulatie in care au fost implicate un autoturism si un microbuz s-a produs, miercuri seara, pe DN 19, in localitatea Ciuperceni, judetul Satu Mare. "Din informatiile primite pana in acest moment, sunt noua persoane ranite, iar una incarcerata. La nivelul judetului Satu Mare…

- Accidentul s a produs dupa ce un autoturism si un microbuz cu 20 de pasageri au intrat in coliziune. In urma impactului, conducatorul auto al autoturismului a decedat pe loc. Cele doua victime erau sot si sotie, informeaza Agerpres.ro. Un numar de 15 pasageri din microbuz au suferit leziuni usoare.…

- Autoritatile din Harghita au activat, luni, Planul Rosu de interventie dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit in zona localitatii Sancraieni.Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire BOMBA: cu cine s-a intalnit Kovesi in SUA Autoritatile din Harghita au activat, luni,…

