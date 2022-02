Iacătă şi cuibul marilor aranjamente regionale. A trecut şi Paralexe! Un pont fain pe ziua de astazi, vineri fiind, stimati telespectatori, ca sa putem incepe pe seara uichendul sub auspicii mai favorabile, cum ar veni. Ne-a trimis o sursa demna de toata increderea una bucata pozuta foarte fainuta, in care foarte probabil ca nu ati recunoaste edificiul. Ei bine, este vorba de un hotel de fite situat la intrarea in Cernauti, Rivoli se cheama. Ce treaba are insa el cu Iasul, va veti intreba. Ei bine, daca asta va intrebati, atunci noi va vom spune caci cam are. Dar, mai intai, cateva date generale. Zic sursele noastre ca aicea e un loc de intors al marilor granguri… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a terminat urmarirea penala și a trimis în judecata dosarul care vizeaza avionul din Ucraina implicat în contrabanda cu țigari, depistat pe un câmp din Edineț, în septembrie 2021, pe episodul participarii…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat intr-o conferinta de presa, ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei, pentru ca exista o obligatie in termenii Articolului 5 din Tratatul NATO, de a apara aceste state, precizand ca nu exista…

- In contextul negocierilor ce urmeaza sa aiba loc la Geneva intre Rusia și NATO, unde va fi discutata situația din Ucraina, foștii deputați, ambasadori și academicieni ai Moldovei au publicat o adresare catre liderii occidentali, in care au cerut retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Transnistriei.…

- Ieri, la doua zile dupa sarbatoarea Craciunului, primul preot din Dieceza de Iasi care a trait pana la 100 de ani - pr. Anton Bisoc - s-a stins din viata la Casa Bisericii din Gheraesti, Neamt, unde si-a petrecut ultimele luni din viata. Pr. Bisoc si-a inceput activitatea de preot chiar in parohia…

- Vesti noi pe astazi dinspre negociatorii vechi uselisti de la centru, stimati telespectatori. Vesti despre care am putea spune ca ogoiesc olecuta aleanul si emotiile de la partidoiul iesean legate de numirea prefectului de judet, numire despre care multe guri infometate de acolo sperau ca va cadea pleasca…

- Iesenii pot vizita incepand de astazi, 7 decembrie, la Palatul Culturii, expozitia „Datini si obiceiuri de iarna. Recuzita din patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei". Evenimentul este organizat de catre Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova" Iasi, obiectele…

- Programul de guvernare propus de PSD va scoate țara din criza și Romania va reveni la normalitate. PSD intra la guvernare nu doar cu angajamentul, ci și cu determinarea de a promova o schimbare in bine a politicilor publice și a relației cu cetațeanul. De aceea, a desemnat ca miniștrii, lideri din prima…

- Programul de guvernare propus de PSD va scoate tara din criza si Romania va reveni la normalitate. PSD intra la guvernare nu doar cu angajamentul, ci si cu determinarea de a promova o schimbare in bine a politicilor publice si a relatiei cu cetateanul. De aceea, a desemnat ca ministrii, lideri din prima…