Stiri pe aceeasi tema

- Revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului, dorita cu ardoare de liderii PNL si USR, poate ramane in stadiul de "vis politic", procedura fiind una greu de realizat in conditiile legii si ale jurisprudentei CCR. Comisiile juridice din Camera Deputaților și Senat au termen de…

- PSD acuza guvernul ca ar fi dat drumul austeritatii Principalul partid de opoziție, PSD, acuza guvernul ca ar fi dat drumul austeritații. "Sunt taieri peste tot - a spus liderul partidului, Marcel Ciolacu -, de la pensionari și bugetari pâna la studenți și elevi". …

- Un copil din comuna clujeana Rașca a fost filmat in timp ce iși plimba cațelul cu bicicleta.Pietenul baiatului a fost urcat pe sanie, unde a stat linistit in timpul pregatirilor. Copilul s-a urcat pe bicicleta, iar cațelul nici nu s-a mișat, avand incredere totala. Ce doi s-au pus in mișcare, iar scena…

- Va invitam zilnic sa cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unica in felul sau. Cele mai importante știri ale zilei de 30 ianuarie sint: 30 января — 30-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остаётся 335 дней. Sarbatori religioase sau Ortodoxe:…

- "Eu nu am vrut sa conduc partidul singura. Daca ar fi fost asa, nu as fi numit lideri in functii importante. Nu l-as fi adus pe Paul Stanescu din nou presedinte executiv. (...) Ei erau in genunchi in fata lui Dragnea si Viorica Dancila i-a ridicat in picioare. Da, Liviu Dragnea a facut rau partidului,…

- Ziua internationala de comemorare a victimelor Holocaustului este marcata in fiecare an la 27 ianuarie. Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi a adresat astazi un mesaj dedicat Zilei de comemorare a victimelor Holocaustului prin intermediul unui comunicat in care reafirma faptul ca „Guvernul iși asuma…

- Sarbatorile zilei de 16 ianuarie OrtodoxeCinstirea lantului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citetulGreco-catoliceCinstirea lantului Sf. Apostol PetruRomano-catoliceSf. Marcel I, pp.Sarbatoarea cinstitului lant al Sfantului Apostol Petru, din…

- PSD se pregateste pentru o opoziție totala PSD, care deși a încheiat alegerile pe primul loc, nu a avut cu cine sa faca o alianța pentru o majoritate în parlament, se vede deja în opoziție. De altfel, liderului partidului, Marcel Ciolacu, le-a transmis duminica noilor…