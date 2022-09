Stiri pe aceeasi tema

- „iUmor” revine la Antena 1 cu sezonul 13. Show-ul de comedie va fi difuzat incepand din 9 septembrie, iar Mihai Bendeac, Delia și Cheloo sunt nerabdatori sa intalneasca noii concurenți. „iUmor”, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile…

- Autoritațile anunța ca datorita multiplelor adresari și a interesului sporit al operatorilor de transport din țara noastra privind efectuarea transportului rutier internațional de marfuri pe teritoriul Mongoliei, Agenția Naționala Transport Auto, in lipsa unui acord interguvernamental, primește raspuns…

- Zeci de mașini stau in rind la vama moldo-romana pentru a parasi R. Moldova. Potrivit Poliției de Frontiera, flux sporit de mașini se atesta in aceasta dimineața in PTF Sculeni, transmite Știri.md. ”Autorizarea trecerii frontierei de stat se realizeaza pe trei piste, dintre care una este pe sensul opus,…

- O conversatie telefonica in care un soldat rus i se plange prietenului sau ca nu vor invinge niciodata in razboiul cu Ucraina a fost publicata pe canalul de Youtube al consilierului Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherascenko. Potrivit interceptarii, soldatul a mai afirmat ca Federatia…

- Cetatenii romani, barbati si femei, cu domiciliul stabil in Romania, cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, care nu au indeplinit serviciul militar activ sau in rezerva, vor putea solicita, pe timp de pace, participarea, pe baza de voluntariat, la un program de pregatire militara de baza, cu durata…

- Articolul Primaria Buzau anunța restricții temporare de circulație pe mai multe strazi importante din municipiu. Masura, in vigoare din data de 28.06.2022 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința participanților la traficul rutier și pietonal continuarea…

- Politicienii și oligarhii fugari ai R. Moldova și-ar putea ispași pedepsele in țarile unde se „refugiaza”. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in cadrul emisiunii ”Freedom”, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. „Sint indivizi pe care ii cunoaștem, care nu pot fi condamnați…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție dupa ce, Partidul Liberal Democrat din Moldova a acuzat Partidul Acțiune și Solidaritate de „practici de corupere a aleșilor locali”. Acesta a declarat in cadrul emisiunii Freedom ca „daca erau așa mai curajoși dadeau un telefon și spuneau,…