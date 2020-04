iaBilet lanseaza vStage.ro – scena ta virtuala iaBilet lanseaza vStage.ro , platforma online de streaming LIVE, sau nu, cu bilet sau nu, dedicata artistilor si profesiilor creative sau liberale, creatorilor de continut. Daca esti artist muzical sau de standup si vrei sa te vada fanii LIVE sau vrei sa le prezinti un concert/perfromance de-al tau inregistrat in studio sau nu, vinzi bilete pe iabilet.ro ca si pana acum, apoi, fanii, la o ora anuntata intra pe vStage.ro, introduc codul de pe bilet si se bucura de stream. Daca vrei sa-ti prezinti cursurile online live, sau nu, (dans, muzica, pictura, coaching, antrenori personali etc..) sau esti… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

